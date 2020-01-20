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مروة ناجي تُحيي أولى حفلاتها بالعام الجديد في قصر المانسترلي .. التفاصيل

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:05 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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تستعد المطربة الشابة مروة ناجي، لإحياء أولى حفلاتها بالعام الجديد، على خشبة مسرح قصر المانسترلى، في الثامنة مساء الخميس 23 يناير، ومن المنتظر حضور عدد كبيرمن الجمهور وعشاق المطربة.

ومن المقرر أن تتغنى "ناجي"، باقة من أورع أغانى كوكب الشرق لأهم ملحنين العصر الذهبي للموسيقى المصرية مثل " محمد القصبجي، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي " وغيرهم.

يُذكر أن الفنانة "مروة ناجي" واحدة من أهم الأصوات المصرية التي أشتهرت من خلال دار الأوبرا المصرية حيث تتسم حفلاتها بدقة وجمال وروعة الأداء لأغانى السيدة أم كلثوم ودائمًا ما تشهد حفلاتها إقبال كبير من الجمهور لعشقه لتراث كوكب الشرق لمهارة مروة العالية والإتقان ببراعة لأغانى السيدة أم كلثوم بإحساس عالي.
مروة ناجي تُحيي أولى حفلاتها بالعام الجديد في قصر المانسترلي .. التفاصيل
مروة ناجي تُحيي أولى حفلاتها بالعام الجديد في قصر المانسترلي .. التفاصيل
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