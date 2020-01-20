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تامر عاشور يروج لحفلته الجديدة بمدينة جدة: "مستنيكم٢٤ يناير.. أقوى حفلة في جدة"

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:42 م
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تامر عاشور
تامر عاشور
رباب مصطفي
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يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفلته الغنائية الهائلة وذلك يوم ٢٤ يناير في المملكة العربية السعودية بمدينة "جدة" .

حيث نشر تامر عاشور، صورة، عن مواعيد حفلته الغنائية بمدينة جدة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، وعلق:" مستنيكم في جدة يوم ٢٤ يناير في سماء الغربية في أقوي حفلة في جدة أن شاء الله" .

ونال العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهوره، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" بالتوفيق يا تامر، بالتوفيق يا نجم" .

يشار أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور الغنائية هو ألبوم "أيام"، وضم 12 أغنية، وهم ماشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، فى بالى، بقالى زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبى أنت حبيبى، ده حكاية.

انفصال تامر عاشور عن خطيبته

و كان تامر قد أعلن مؤخرًا عن انفصاله عن خطيبته ملكة جمال الكون دارين حلمي، وذلك خلال تغريدة قام بكتابتها عبر موقع "تويتر"، وقام بحذفها بعد بساعات قليلة.

والجدير بالذكر أنَّ تامر قد أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
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