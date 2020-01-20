زيادة سرعة الإنترنت في مصر 4 أضعاف خلال 2019





كشفت أحدث التقارير الصادرة عن مؤشرOokla Speedtest العالمي لقياس متوسط سرعات الانترنت، عن ارتفاع متوسط سرعة تحميل الانترنت الثابت في جمهورية مصر العربية لتصل إلى 26.5 ميجابت/ث بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ث في ديسمبر 2018؛ وهو الأمر الذي يوضح تضاعف متوسط سرعات الانترنت في مصر 4 أضعاف خلال عام 2019؛ وبذلك تكون مصر في المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث تحسن متوسط سرعة الانترنت الثابت بنسبة 400% خلال عام 2019، كما أشار التقرير إلى تقدم مصر 34 مركزا مقارنة بشهر نوفمبر 2019.









كما تقدم ترتيب مصر 69 مركزا لتحتل المركز الـ 97 مقارنة بالمركز الـ 166 عالمياً في ديسمبر 2018، وتقدم ترتيبها 34 مركزاً لتحتل المركز الـ 6 مقارنة بالمركز الـ 40 على مستوى إفريقياً في ديسمبر 2018.









ونجحت مصر منذ منتصف 2018 في ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية المعلوماتية بنحو مليار و600 مليون دولار من أجل رفع كفاءة شبكة الانترنت وإحداث هذا التطور الملحوظ في شبكات الاتصالات، والاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية والتي يعد التحول الرقمي أحد أهم أركانها؛ وفي هذا الصدد تم تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع الشبكة الدولية، والشبكة الرئيسية، وشبكات التراسل، وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتماداً على كابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين.



