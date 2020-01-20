"المالية": 29.3% زيادة في الإنفاق على برنامج التأمين الصحي

قال محمد معيط وزير المالية إن التحسن في أداء الموازنة العامة، وما حققته الإصلاحات الاقتصادية من وفورات مالية، ساعد الحكومة في زيادة الإنفاق العام علي عدد من البرامج الاجتماعية المهمة، مثل إنفاق 431 مليون جنيه إضافية علي برنامج دعم إسكان محدودي الدخل، ومليار و408 ملايين جنيه علي برنامج التأمين الصحي بارتفاع 29.3% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مليار و862 مليون علي برامج التغذية بما فيها التغذية المدرسية بنسبة نمو 15.9% و٤ مليارات و462 مليونًا لشراء الأدوية بنسبة نمو 4.7%.









وكشف الوزير، عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية، مؤكداً زيادة فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية المحولة إلى الخزانة العامة إلى 5.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بارتفاع 30.3% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وارتفاع إيرادات قطاع الثروة التعدينية إلى 668 مليون جنيه بنسبة 2.9% مما ساعد علي امتصاص أثر تراجع فوائض وأرباح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة 13.5% لتسجل 1.218 مليار جنيه.









أضاف أن حصيلة الضرائب علي شركات الأموال بلغت نحو 40 مليارًا و47 مليون جنيه بارتفاع 46.6% وحققت ضرائب النشاط التجاري والصناعي 10.1 مليار جنيه بنمو 21.6% وزادت حصيلة ضرائب المرتبات إلى 29.820 مليار جنيه بنمو 23.7% وحصيلة ضرائب التبغ والسجائر إلى 32.322 مليار جنيه بارتفاع 8.6% وسجلت حصيلة ضرائب المهن غير التجارية 767 مليون جنيه بارتفاع 15.7% وبلغت ضرائب القيمة المضافة علي السلع المحلية 22 مليارًا و659 مليون جنيه، رغم تراجعها بشكل طفيف.