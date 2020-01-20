KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الوداد وأولمبيك آسفي بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الدوري المغربي NOW

يأمل نادي الوداد البيضاوي في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام أولمبيك آسفي، يوم الأثنين 20 يناير 2020 في الجولة الثانية عشر من البطولة الإحترافية.

وجدير بذكر ان الوداد البيضاوي ألتقى أولمبيك آسفي في 33 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي الوداد البيضاوي الانتصار في 17 مواجهات مقابل 6 خسارة و10 تعادلات.





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الوداد الرياضي 1 : 0 أولمبيك آسفي

الوداد الرياضي 2 : 1 أولمبيك آسفي

أولمبيك آسفي 2 : 1 الوداد الرياضي

أولمبيك آسفي 1 : 1 الوداد الرياضي

الوداد الرياضي 0 : 1 أولمبيك آسفي

موعد مباراة الوداد ضد أولمبيك آسفي والقنوات الناقلة في الجولة الثانية عشر من البطولة الاحترافية إتصالات المغرب يوم الأثنين 20 يناير 2020





الوداد البيضاوي سيدخل بإستعداد قوي تحت قيادة االمدرب الصربي زوران مانويلوفيتش ويعرف المدرب الصربي الكرة الإفريقية جيدا كونه درب ثلاث أندية أنغولية هي كابوسكورب وساغرادا وبريميرو دي أغوستو وقاد الأخير إلى لقب الدوري المحلي عام 2018 وإلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.





موعد مباراة الوداد وأولمبيك آسفي في البطولة الإحترافية

يسعى كلا الفرقين إلى تحقيق الفوز بورقة نظيفة تضمن له التأهل إلى الدور القادم في الدوري المغربي الممتاز ,نادي الوداد سيواجه خصمه نادي حسنية أكادير في مواجهة حية تجمع بينهما على أرضية ملعب المسيرة الخضراء.





لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق الدوري المغربي، إضافة إلى مشجعي نادي أولمبيك آسفي وأيضاً انصار نادي الوداد المغربي، بفارغ صبرهم ينتظرون وبدون شك هم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أولمبيك آسفي والوداد المغربي ، إضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة. ستنطلق مباراة أولمبيك آسفي والوداد البيضاوي تحديداً في تمام الساعه 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:00 مساءً بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس. سوف تكون مباراة أولمبيك آسفي ضد الوداد الرياضي منقولة بشكل حصري عبر قناة الرياضية المغربية (Arryadia live HD)، فيما سيكون معلق المباراة (لم يدرج بعد).





يستضيف فريق نهضة بركان نظيره فريق الرجاء الرياضي، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم.





فريق نهضة بركان صاحب الملعب في مباراة اليوم سيسعى لتحقيق الفوز على ضيفه الرجاء، لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة الأخيرة أمام فريق نهضة الزمامرة.





أما فريق الرجاء الرياضي فيأمل في تحقيق الفوز أمام نهضة بركان، لمواصلة الانتصارات بعد تغلبه في الجولة الماضية على فريق اتحاد طنجة.





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ويحتل فريق نهضة بركان صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق الوداد صاحب المركز الثاني.





أما فريق الرجاء الرياضي، فيحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، وفي حال الفوز بهما سينافس بقوة على لقب الدوري المغربي هذا الموسم.



