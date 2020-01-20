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قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومى لمحافظة البحر الأحمر (صور)

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:26 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومى لمحافظة البحر الأحمر (صور)
قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومى لمحافظة البحر الأحمر (صور)
قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومى لمحافظة البحر الأحمر (صور)
قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومى لمحافظة البحر الأحمر (صور)
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