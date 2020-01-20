أقدم 10 مدن في العالم

كل مدينه في العالم لديها قصه، والمدن القديمة لديها كل الحكايات الغارقة مع التراث الثقافي الغني للمشاركة، والتاريخ المثير للاهتمام، والهندسة المعمارية الجميلة، وعرض بصمات الحضارات البشرية المتطورة.

وقد صمدت معظم المدن القديمة في العالم امام اختبار الزمن بمعزل عن الغزوات البشرية والنكبات الجغرافية.

اليوم نلقي نظره علي 10 مدن قديمة في جميع انحاء العالم التي لا تزال مزدهرة حتى اليوم.

دمشق - سوريا

واحده من أقدم المدن في الشرق الأوسط، تاسست دمشق في الفيه الثالثة قبل الميلاد، ومن خلال مواقع الحفريات، استطاع علماء الآثار ان يثبتوا ان المنطقة كانت مأهوله لأول مره بين 8,000 و 10,000 قبل الميلاد.





تقع المدينة في سوريا، وهي مكان فريد من نوعه حيث جعلت العديد من الثقافات ما هو عليه اليوم، بما في ذلك عناصر التخطيط وكان للإسلام أيضا تاثير كبير، وهو أمر واضح في المسجد الأموي، المعروف أيضا باسم المسجد الكبير، وهو واحد من أكبر وأقدم المساجد في العالم، وبنيت في وقت ما بين 705 ميلاديه و 715.









أثينا - اليونان

أثينا هي العاصمة وأكبر مدينه في اليونان، واحده من أقدم المدن في العالم مع المأهول منذ 5,000 قبل الميلاد، أو ما يقرب من 7,000 سنه، أثينا مدينه قويه ومهد الديمقراطية، سيحب عشاق التاريخ التجول حول هذه المدينة لأنها تعج بالجواهر التاريخية التي تمثل إمبراطوريات مختلفة مثل الرومانية والبيزنطية والعثمانية.





وعانت اليونان في السنوات الأخيرة بسبب الانكماش الاقتصادي، فإنها لا تزال وجهه شعبيه للعديد من السياح الذين يسعون لتجربه التاريخ لا يصدق، والفن، والمطبخ.









صيدا - لبنان

صيدا، هي مدينه أخرى ذات تاريخ طويل وغني، في الواقع، ويعتقد ان المنطقة كان يسكنها في وقت ما حوالي 4,000 قبل الميلاد أو ربما حتى في وقت سابق حول 6,000 قبل الميلاد، وانه من المعروف أيضا علي نطاق واسع ان الشخصيات التاريخية زارو هذه المدينة العريقة.





تقع هذه المدينة الفينيقية جنوب بيروت، وهي الآن واحده من أكبر المدن في لبنان، وهي موطن لميناء الصيادين المزدحم.





الكثير من تاريخ صيدا يقع تحت المباني الحديثة، مما يجعل من الصعب علي علماء الآثار اجراء الحفريات، ومع ذلك ، هناك مواقع مدهشة يمكن استكشافها، بما في ذلك قلعه بحر صيدا.









الري - إيران

الري جزء من منطقه العاصمة طهران الكبرى في إيران ، وهي أقدم مدينه في المقاطعة واحده من أقدم المدن في العالم مع الأدلة الداعمة لحقيقة ان السكان يعودون إلى 6,000 قبل الميلاد، وذكرت المدينة باعتبارها مكانا مقدسا في افيستا، وكاد المغول ان يدمروها في 1220.





وتشمل المعالم التاريخية التي تبقي علي قيد الحياة برج توغول الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر وتله شيشمه علي البالغة من العمر 5,000 عاما ، وتله مع نبع ، وموقع للحفر حيث اكتشفت التحف التي يبلغ عمرها 7,000 عاما.









القدس - فلسطين

القدس هي مركز ديني هام للأديان اليهودية والمسيحية والإسلامية، وهي غارقه في التاريخ، القدس هي موطن لكثير من المواقع الرائعة.









الفيوم - مصر

أقدم مدينه في مصر وواحده من أقدم المدن في افريقيا، تاسست الفيوم حوالي 4,000 عام قبل الميلاد، وتقع الفيوم علي بعد حوالي 62 كم جنوب غرب القاهرة.









جبيل - لبنان

جبيل مدينه أخرى تقع في لبنان الحالي، ومعروفة أصلا باسم gebal، هي واحده من أقدم المدن الفينيقية، التي تاسست حوالي 5,000 قبل الميلاد، تقع علي طول ساحل البحر الأبيض المتوسط علي بعد حوالي 25 ميلا إلى الشمال من بيروت.









أريحا - فلسطين

من المعتقد ان مدينه أريحا الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 20,000 نسمه، والتي تقع في الأراضي الفلسطينية، هي أقدم مدينه في العالم. وفي الواقع ، يعود تاريخ بعض الأدلة الأثرية الأقدم من المنطقة إلى 11,000 سنه.





وبعد ان مرت أريحا بنصيبها العادل من الاضطرابات، بما في ذلك تدميرها وأعاده بنائها أكثر من مره، فانها لا تزال واقفه اليوم، وتقدم للزوار مواقع تاريخيه ودينيه مختلفة لرؤيتها.





بلوفديف - بلغاريا

بلوفديف واحده من أقدم المدن المأهولة في أوروبا، وهي ثاني أكبر مدينه في بلغاريا، يسكنها البشر منذ 4,000 قبل الميلاد، بدءا من مستوطنه العصر الحجري القديم، وقد تعرضت بلوفديف للغزو من قبل العديد من الناس في جميع انحاء تاريخها، بما في ذلك الإغريق والرومان، وهو واضح في الأنقاض القديمة التي عثر عليها في جميع انحاء المدينة.





وتشمل بعض النقاط البارزة الملعب القديم من فيليبووليس (اسم قديم لبلوفديف); المدرج الروماني، الذي لا يزال يستضيف الاحداث الكبرى؛ وأنقاض يومولبياس، وهي مستوطنه التراقي من 5,000 قبل الميلاد.





عنتاب - تركيا

تقع عنتاب في جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية، واستقر سكان عنتاب الأوائل في 3,650 قبل الميلاد. المعروف أيضا باسم Antep، هذه المدينة تقدم للزوار العديد من المواقع التاريخية لاستكشاف ، مثل قلعه غازي عنتاب وقلعه Ravanda، وكلاهما تم ترميمه في القرن السادس من قبل البيزنطيين، وأنقاض روكالي.



