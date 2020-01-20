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في ذكرى ميلادها الـ 106.. مفيدة عبد الرحمن تتصدر تريند جوجل في مصر والسعودية (معلومات عنها)

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:05 م
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مفيدة عبد الرحمن
مفيدة عبد الرحمن
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تصدرت المحامية مفيدة عبد الرحمن تريند جوجل في مصر والسعودية، اليوم الإثنين الموافق 20/1/2020، في ذكرى ميلادها الـ 106، ومن هنا ننشر في السطور التالية معلومات عنها ونبذة مختصرة عن حياتها:

من هي مفيدة عبد الرحمن؟

- مفيدة عبد لرحمن هي امرأة درست الحقوق والحقت بالكلية عام 1935، وظلت تدرس القانون حتى عام 1939، ومارست مهنة المحامة، حيث تعد أول محامية تنجبها جمهورية مصر العربية تتميز باللباقة والأداء الرائع والثبات في المحكمة.

مفيدة عبد الرحمن وسبب شهرتها

استطاعت مفيدة عبد الرحمن أن ترفع دعوى قضائية أمام محكمة عسكرية في مصر، فهي تعتبر أول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوب مصر، بينما حظيت على شهرة كبيرة وواسعة بعد أول قضية دافعت فيها على المجني عليه وهو كان قتل بدون عمد، وحصلت على البراءة لموكلها.

- زادت شهرتها وذيع صيتها في كافة المحافظات، بعد دفاعها عن درية شفيق عام 1951، المتهمة بتنظيم مسيرة نسائية مكونة من 1500 مرأة لمقاطعة البرلمان، وللمطالبة بكفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

مناصب مفيدة عبد الرحمن 

في عام 1959، أصبحت مفيدة عبد الرحمن في البرلمان المصري عن الغورية والأزبكية لمدة 17 عاما متتالية، كما شاركت في أعمال لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وقوانين تنظيم مسائل الأسرة.

وفي بداية الستينيات، كان له دورا في لجنة تعديل قوانين الوضع للمسلمين.

مفيدة عبد الرحمن "الأم المثالية"

حصلت مفيدة عبد الرحمن على لقب "الأم العاملة المثالية"، نظرا لأنها كانت أم لـ9 أبناء بجانب كونها محامية وبرلمانية وناشطة وحقوقية.

وفاة مفيدة عبد الرحمن

توفيت مفيدة عبد الرحمن يوم 3 سبتمبر عام 2002، عن عمر يناهز الـ88 عاما، تاركة بصمة لا تنسى في قلوب محبيها.

محرك البحث جوجل يحتفل بذكرى ميلاد مفيدة عبد الرحمن

واحتفل محرك البحث جوجل بذكرى ميلاد مفيدة عبد الرحمن اليوم عن طريق تزيين صفحته الرئيسية بصورة مرسومة للمحامية الراحلة مفيدة عبدالرحمن، الذي ولدت في 19 يناير 1914 بالقاهرة.

وصورة مفيدة عبدالرحمن وضعها جوجل وسط كلمته باللغة الإنجليزية، مرفقا للصورة روب المحاماه التي كانت ترتديه المحامية.
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