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الكويتية شروق امين تكشف حقيقة "الإيحاءات الجنسية" بلوحاتها عقب إغلاق معرضها (صور)

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:19 م
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شروق امين
شروق امين
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قامت الفنانة التشكيلية الكويتية شروق امين، بالكشف عن حقيقة ومضمون بعض لوحاتها التي أثارت جدلًا واسعًا في الخليج بعد عرضها مباشرة بالمعرض، وتسببت شروق امين إغلاق المعرض الذي عرض لوحاتها وسط تضارب المعلومات حول سبب الإغلاق مع غياب التعليق الرسمي حول هذه القضية.

وجاء حديث الفنانة شروق امين بعد أيام من إغلاق معرضها "لوجود لوحات فنية غير لائقة بالعرض بها إيحاءات جنسية"، وذلك وفق إحدى الروايات التي تباينت مع رواية أخرى ذكرت أن الإغلاق سببه "عدم الحصول على ترخيص".

وعلقت شروق امين حول مضمون هذه اللوحات وبعد جدل كبير بين الكويتيين، قائلة: "الفن التشكيلي يحمل في مضمونه الكثير من الرموز، ففي بعض اللوحات أظهرت المنقبات لأنني أسعى لحالة من الحوار مع المرأة المنقبة وليس الإساءة لها ففي عائلتي الكثير من المنقبات".

وأضافت شروق امين: "البعض بث صورا لي وأنا أحمل زجاجات عصير اشتريتها من جمعية الفنطاس، وادّعوا أنها زجاجات فودكا بالمعرض، هناك لوحات بها.. هذه الزجاجات تعبر عن نفاق البعض الذي يفعل ما يريد لكنه يهاجم من يفعله، وأردت بهذه الرمزية التي تمثلها الزجاجات في اللوحات إيصال رسالة بأنّ هؤلاء المنافقين مكشوفون لأنهم يعيشون في بيوت من زجاج".

وأشارت شروق امين المعروفة بجرأتها في لوحاتها التشكيلية، بأن إغلاق معرضها مؤخرًا تم من قبل وزارة الداخلية والإعلام أثناء غيابها، مؤكدة أنها لن تسكت هذه المرة، إذ سبق أن أغلق أحد معارضها في عام 2012 بعد ساعات قليلة من افتتاحه لكون اللوحات المعروضة مخلة بالآداب.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، مقتطفات من اللوحات التي تم عرضها في معرض شروق امين الذي تم إغلاقه، حيث تضمنت "صورا شبه عارية وزجاجات خمر ولوحات حملت بين طياتها إيحاءات جنسية، إضافة إلى وجود دمى ترتدي العباءة السوداء والنقاب".

من هي الفنانة التشكيلية شروق امين؟
شروق امين هي فنانة تشكيلية وكاتبة كويتية، من أم سورية، ولدت في أواخر ستينيات القرن الماضي، حاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الكويت، وشهادة دكتوراه في المزج بين القصيدة واللوحة، وعُرفت بجرأتها وإثارتها للجدل في لوحاتها.
الكويتية شروق امين تكشف حقيقة "الإيحاءات الجنسية" بلوحاتها عقب إغلاق معرضها (صور)
الكويتية شروق امين تكشف حقيقة "الإيحاءات الجنسية" بلوحاتها عقب إغلاق معرضها (صور)
الكويتية شروق امين تكشف حقيقة "الإيحاءات الجنسية" بلوحاتها عقب إغلاق معرضها (صور)
الكويتية شروق امين تكشف حقيقة "الإيحاءات الجنسية" بلوحاتها عقب إغلاق معرضها (صور)
الكويتية شروق امين تكشف حقيقة "الإيحاءات الجنسية" بلوحاتها عقب إغلاق معرضها (صور)
الكويتية شروق امين تكشف حقيقة "الإيحاءات الجنسية" بلوحاتها عقب إغلاق معرضها (صور)
الكويتية شروق امين تكشف حقيقة "الإيحاءات الجنسية" بلوحاتها عقب إغلاق معرضها (صور)
الكويتية شروق امين تكشف حقيقة "الإيحاءات الجنسية" بلوحاتها عقب إغلاق معرضها (صور)
الكويتية شروق امين تكشف حقيقة "الإيحاءات الجنسية" بلوحاتها عقب إغلاق معرضها (صور)
الكويتية شروق امين تكشف حقيقة "الإيحاءات الجنسية" بلوحاتها عقب إغلاق معرضها (صور)
الكويتية شروق امين تكشف حقيقة "الإيحاءات الجنسية" بلوحاتها عقب إغلاق معرضها (صور)
الكويتية شروق امين تكشف حقيقة "الإيحاءات الجنسية" بلوحاتها عقب إغلاق معرضها (صور)
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