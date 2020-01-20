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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الوداد وأولمبيك آسفي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «الوداد » الدوري المغربي

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:12 م
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مشاهدة مباراة الوداد وأولمبيك آسفي
مشاهدة مباراة الوداد وأولمبيك آسفي
الفجر الرياضي
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مساء يوم الأثنين 20 يناير 2020 سيقابل نادي أولمبيك آسفي ضيفه الوداد الرياضي على أرضية ملعب المسيرة الخضراء والذي يقع في آسفي في المغرب تم بنائه في عام 2011 م,وتجدر الإشارة إلى أن الملعب يتسع لأزيد من 15000 ألف مشجع ، هذه المقابلة ستكون برسم الجولة الثانية عشر من البطولة الاحترافية المغربية.

معلومات عن المباراة أولمبيك آسفي x الوداد: واك وراك
إنطلاق المباراة : يوم الأثنين 20 يناير 2020
الساعة : 20:00 مصر، 21:00 السعودية
المباراة: الوداد البيضاوي vs أولمبيك آسفي
أولمبيك آسفي vs الوداد البيضاوي
البلد المستضيف : المغرب
المدينة : أسفي
الملعب : ملعب المسيرة الخضراء
الحكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
حكم رابع: لم يحدد بعد
المعلق : جواد بدة
البطولة: البطولة الإحترافية
معلومات أضافية :مباراة ذهاب الجولة الثانية عشر من البطولة الاحترافية إتصالات المغرب

القنوات الناقلة الوداد البيضاوي ضد أولمبيك آسفي :
Arryadia live HD
beIN Sports HD 1
الرياضية المغربية
بى ان سبورت اتش دى 1

التوقيت الوداد الرياضي وأولمبيك آسفي :
18:00 غرينتش – نواكشوط
19:00 الرباط – الجزائر – تونس
20:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
21:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
22:00 مسقط – أبوظبي
طهران 23:00

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الوداد وأولمبيك آسفي
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