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مصر تفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية (فيديو)

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:06 م
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محمد القوصي
محمد القوصي
رقية جمال
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قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة تتبع رئيس الدولة مباشرة، ولها مجلس إدارة برئاسة مجلس الوزراء، والهدف الأساسي لإنشاء الوكالة بناء الأنظمة الفضائية في مصر من خلال برنامج الفضاء الوطني.

وأوضح "القوصي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن الوكالة قامت بتوقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الفرنسية منذ أيام سيكون لها مردود عظيم على مصر، مشيرًا إلى أن فرنسا دولة قائدة للأنشطة الفضائية بالكامل، ووكالة الفضاء الفرنسية تأتي في المرتبة الثانية بعد ناسا.

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن مصر فازت باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية بعد المنافسة مع 4 دول، منهما نيجيريا والجابون؛ لكون مصر أعدت ملفا ممتازا للاستضافة، وكان هناك إجماعا على استضافة مصر للوكالة، منوهًا بأنه تم تجهيز مبنى مؤقت للوكالة بالهيئة القومية للاستشعار، لحين بناء المقر الدائم للوكالة والذي يستغرق عامين.

وأشار إلى أنه تم البدء في تصميم المبنى الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية بالمدينة الفضائية المزمع إقامته على 123 فدان، تضم وكالة الفضاء الإفريقية والمصرية، كما أنها تحتوي على العديد من القطاعات البحثية والترفيهية.
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الكلمات المفتاحية

وكالة الفضاء المصرية وكالة الفضاء الأفريقية ناسا فرنسا السيسي أفريقيا

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