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المجلس المصري بلندن: بريطانيا تحتاج إلى شريكا جديدا بأفريقيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:06 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال مصطفى رجب، المنسق العام للمجلس المصري في لندن، إن بريطانيا تمر بمرحلة فاصلة في تاريخها السياسي والاقتصادي والأمني، وتبحث عن بديل، وشريك جديد في أفريقيا.

وأشار "رجب"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن عقد القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار في لندن جاء لرغبة رئيس الوزراء البريطاني في الحصول على أكبر فائدة لصالح بريطانيا، معقبا: "السياسة مصالح، والمصالح بتتصالح".

وأضاف المنسق العام للمجلس المصري في لندن، أن بريطانيا تريد تعويض ما ستفقده بخروجها من الاتحاد الأوروبي بتعاونها مع دول القارة الأفريقية.
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