رئيس "تضامن النواب" يبرز مزايا التعديل الجديد لقانون "ذوي الإعاقة"

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع وفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي، وخريجي دورات الأمن القومي، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.





وتابع أنه تم بذل جهد جبار من أجل إصدار قانون يراعي حقوق أصحاب الإعاقة، وصدر القانون، وبه أكثر من 100 ميزة في الحقوق سواء صحية أو تعليمية أو في النقل والمواصلات أو في الإجراءات المختلفة، وفي التعامل مع أجهزة الدولة، وكذلك الحق في العمل والحق في السكن وغيرها.





ولفت إلى أن جلسات الحوار المجتمعي الواسعة، التي نظمتها اللجنة، كانت بمثابة سنة حميدة سار على دربها بعض اللجان الأخرى.



وأشار إلى أن اللجنة درست العديد من القوانين والتشريعات المشابهة في الدول المختلفة، وقدمنا بعض دراسة المقارنة لتلك القوانين، واستفدنا من تجارب الدول الأخرى، كما وجهنا الدعوة لأكثر من 135 جهة ومؤسسة من أجل الاستماع إلى أرائهم في القانون.





واختتم بأنه تم عمل 1865 مداخلة وملحوظة خلال دراسة ومناقشة القانون، ولذلك خرج بهذه الصورة الرائعة والذي أضاف مجموعة كبيرة من الحقوق لتلك الفئة.



قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن قانون حقوق ذوي الإعاقة، كان أحد التشريعات المهمة، التي وضعتها اللجنة في مقدمة أولوياتها، وتم تعديله لأول مرة بعد 43 سنة، من صدوره.وأضاف "القصبي"، أن القانون القديم لم يكن به سوى ميزة واحدة فقط، وهي نسبة الـ5%، والملزمة للتعيين لأصحاب الإعاقة، وحتى تلك الميزة لم تكن مطبقة ومفعلة على أرض الواقع.