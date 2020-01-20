الزمالك يحسم مصير إمام عاشور

حسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم تجاه إمام عاشور لاعب الفريق بعد العروض التي وصلت إليه في الفترة الأخيرة.



وتقدم نادي حرس الحدود بعرض رسمي لإستعارة عاشور حتى نهاية الموسم الجاري.



ورفض الزمالك رحيل إمام عاشور وجاء قرارهم بالتمسك ببقاء اللاعب وغلق الباب بشكل نهائي على التفريط فيه.



ويتمسك مسئولو القلعة البيضاء ببقاء عاشور وحصوله على فرصته خلال الفترة المقبلة ورفض رحيله.



وجاءت وجهة نظر الإدارة أن الزمالك تعاقد مع عاشور بمقابل مادي كبير مطلع الموسم الجاري واللاعب لم يحصل على فرصته بشكل كامل حتى الآن حتى يتم تقييمه.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.