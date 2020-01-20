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"المالية": 304 مليارات جنيه حصيلة الضرائب خلال 6 أشهر

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:59 م
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محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
أحمد الشيخ- تصوير : أحمد على
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كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية حققت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا لتسجل 85.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي.


وأوضح "معيط"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، لإعلان مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، وأهم تطورات السياسة المالية في المرحلة المقبلة، أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 30.5 مليار جنيه مقابل عجز أولي بقيمة 53.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/٢٠١٦، كما نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من 6.2% في النصف الأول من العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ إلى 3.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز الـ 3 تريليونات جنيه.


أضاف أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة أسهمت أيضًا في تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول الذى حقق فائضًا لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 3 مليارات جنيه وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، لافتًا إلى أن هذا الفائض سيرتفع مع إجراءالتسويات مع قطاع البترول خلال الفترة المتبقية من العام المالى.


وحول أداء المصروفات العامة، أعلن وزير المالية ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 621.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 349.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي 2015-2016، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 147.2 مليار جنيه مقابل  105.6 مليارفي الفترة نفسها من عام 2015-2016 بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى 75.6 مليار جنيه مقابل 71.4 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2015-2016، وشراء السلع والخدمات إلى 30.5 مليار جنيه مقابل 13 مليارًا فقط في الفترة نفسها من عام 2015-2016


وعن الإيرادات غير الضريبية، كشف الوزير زيادة فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية المحولة إلى الخزانة العامة إلى 5.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بارتفاع 30.3% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وارتفاع إيرادات قطاع الثروة التعدينية إلى 668 مليون جنيه بنسبة 2.9% مما ساعد علي امتصاص أثر تراجع فوائض وأرباح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة 13.5% لتسجل 1.218 مليار جنيه.
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