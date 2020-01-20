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محافظ قنا يعلن موعد الانتهاء من تجديد مستشفى نجع حمادي

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:00 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، إنه بخصوص تأخر أعمال الإنشاء في إحلال وتجديد مستشفيات نجع حمادي وأبو تشت ودشنا، منذ قرابة 5 سنوات، فإنه تم التواصل لحل هذه الأزمة، بالتنسيق مع المسؤولين.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم الحصول على وعود بالانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي أولا في غضون 5 أشهر، لأنها تقع في منتصف مدن الشمال وستخدم قطاع أكبر من المرضى.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية، بالاهتمام بالمواطن وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.


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الكلمات المفتاحية

مستشفى نجع حمادي محافظ قنا

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