محافظ قنا يعلن موعد الانتهاء من تجديد مستشفى نجع حمادي

قال اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، إنه بخصوص تأخر أعمال الإنشاء في إحلال وتجديد مستشفيات نجع حمادي وأبو تشت ودشنا، منذ قرابة 5 سنوات، فإنه تم التواصل لحل هذه الأزمة، بالتنسيق مع المسؤولين.





وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم الحصول على وعود بالانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي أولا في غضون 5 أشهر، لأنها تقع في منتصف مدن الشمال وستخدم قطاع أكبر من المرضى.







ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية، بالاهتمام بالمواطن وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.







