الليلة ببرنامج 'مصر النهاردة'.. استعراض زيارة السيسي لبريطانيا

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، بمشاركة 21 رئيس دولة أفريقية، ورئيس الوزراء البريطاني.





ويقدم ضيوف الفقرة، قراءة تحليلية لأهمية الزيارة في ظل التحديات التي تشهدها الساحة الليمية والدولية، وتستضيف الدكتور هشام إبراهيم أحمد حسن أستاذ التمويل والاستثمار، والدكتور محمود زكريا مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.





كما تستعرض الحلقة في الفقرة الثانية، جهود وزارة التضامن في إنقاذ المواطنين بلا مأوى، وتستضيف الفقرة علاء عبدالعاطي معاون وزيرة التضامن.



