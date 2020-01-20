Advertisements
Advertisements
Advertisements

الليلة ببرنامج 'مصر النهاردة'.. استعراض زيارة السيسي لبريطانيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:52 م
Advertisements
برنامج مصر النهاردة
برنامج مصر النهاردة
ميسون أبو الحسن
Advertisements
يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، بمشاركة 21 رئيس دولة أفريقية، ورئيس الوزراء البريطاني.

ويقدم ضيوف الفقرة، قراءة تحليلية لأهمية الزيارة في ظل التحديات التي تشهدها الساحة الليمية والدولية، وتستضيف الدكتور هشام إبراهيم أحمد حسن أستاذ التمويل والاستثمار، والدكتور محمود زكريا مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.

كما تستعرض الحلقة في الفقرة الثانية، جهود وزارة التضامن في إنقاذ المواطنين بلا مأوى، وتستضيف الفقرة علاء عبدالعاطي معاون وزيرة التضامن.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.
Advertisements

أخبار تهمك

صالح جمعة يشعل أزمة جديدة في وجه الأهلي

منذ أقل من ساعتين

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين والمهاجم الجديد لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 20 ساعة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

10:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status