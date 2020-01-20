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مصرع تلميذ في المنيا صعقا بالكهرباء لحظة لعب الكرة

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:52 م
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جثة
جثة
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
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لقي تلميذ بالصف السادس الابتدائي، مصرعه، اليوم الاثنين، صعقا بالكهرباء، حينما سقط عليه سلك كهرباء جهد عالٍ، في أثناء لعب كرة القدم مع زملائه بشارع الطراد، في مركز مغاغة بشمال محفظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بمصرع تلميذ ابتدائي صعقا بالكهرباء في مدينة مغاغة.

وأفادت التحريات الأولية، التي أشرف عليها العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، وأجراها المقدم عمر عامر، رئيس مباحث مركز مغاغة، بمصرع التلميذ "محمد. و" وشهرته عصام، 14 عاما تلميذ بالصف السادس الابتدائي.

وتبين بالفحص، أن التلميذ كان يلعب كرة القدم، بشارع الطراد، واصطدمت الكرة بسلك كهربائي جهد عالٍ، فسقط عليه في أثناء اللعب ونتج عن ذلك وفاته صعقا بالكهرباء.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات والتصريح عقب ذلك، بدفن الجثة مالم تكن هناك شبهة جنائية طبية في الوفاة.
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