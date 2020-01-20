العثور على 1.5 كلغ من "الزطلة" بلوحة قيادة سيارة في منزل جميل

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، يوم 17 جانفي 2020، من إلقاء القبض على شخصين على متن سيارة بمحطة الإستخلاص بمنزل جميل.





وبتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا، تمّ ضبط كمية من القنب الهندي "الزطلة" تزن حوالي 1.5 كلغ، كانت مخفيّة بإحكام بلوحة قيادة السيارة.





وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.