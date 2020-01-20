Advertisements
Advertisements
Advertisements

العثور على 1.5 كلغ من "الزطلة" بلوحة قيادة سيارة في منزل جميل

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، يوم 17 جانفي 2020، من إلقاء القبض على شخصين على متن سيارة بمحطة الإستخلاص بمنزل جميل.

وبتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا، تمّ ضبط كمية من القنب الهندي "الزطلة" تزن حوالي 1.5 كلغ، كانت مخفيّة بإحكام بلوحة قيادة السيارة.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.
Advertisements

أخبار تهمك

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 17 ساعة

صالح جمعة يشعل أزمة جديدة في وجه الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين والمهاجم الجديد لبرشلونة

منذ ساعة الا ربع

من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 17 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

10:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status