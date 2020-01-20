KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الهلال و الفيصلي بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين NOW

يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة ضيفه نادي الفيصلي السعودي في مساء يوم الأثنين 20 يناير 2020 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية أفتتح في 1990 يتسع لأزيد من 7000 ألف مشجع تقع في مدينة المجمعة, ستقام مباراة الهلال والفيصلي في مباراة الثانية عشر مؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.





معلومات عن المباراة الفيصلي ضد الهلال :

إنطلاق المباراة : يوم الأثنين 20 يناير 2020

الساعة : 19:05 مصر، 20:05 السعودية

المباراة الهلال vs الفيصلي

الفيصلي vs الهلال

البلد المستضيف :السعودية

المدينة : المجمعة

الملعب :ملعب مدينة المجمعة الرياضية

الحكم: الحكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

حكم رابع: لم يحدد بعد

المعلق : بلال علام

البطولة: دوري المحترفين السعودي

معلومات أضافية : مباراة ذهاب الجولة الثانية عشر مؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان





التوقيت االفيصلي x الهلال :

15:10 غرينتش – نواكشوط

16:10 الرباط – الجزائر – تونس

17:10 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

18:10 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

19:10 مسقط – أبوظبي

طهران 20:10





القنوات الناقلة الهلال السعودي ضد الفيصلي السعودي :

KSA Sports 1 HD

القناة : السعودية الرياضية 1





شبكة قنوات السعودية الرياضية المشفرة هي صاحبة حق بث دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا.





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موعد مباراة الهلال والفيصلي والقنوات الناقلة في الدوري السعودي



