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برلمانية: قمة برلين تعكس اهتمام مصر بالأوضاع في ليبيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:50 م
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النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
عبداللطيف هيبة
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ثمنت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعدة رئيس حزب حماة الوطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة برلين حول الوضع في ليبيا، مؤكدة أنها تعكس الاهتمام المصري المتزايد بشأن الأوضاع المشتعلة في ليبيا.

وأشادت في بيان لها، بموقف مصر والقيادة السياسية الثابت في مؤتمر برلين اتجاه القضية الليبية، بعدم التعامل مع تنظيمات أو ميليشيات إرهابية، مؤكدة أنه يجب التعامل مع المؤسسات الشرعية والجيوش الوطنية المعترف بها من قبل شعوبها.

ونوهت بأن النتائج النهائية التي خرج بها المشاركين في المؤتمر، بمثابة وثيقة سيتم اعتمادها لدى المؤسسات الدولية، وعلى الجميع الالتزام بها، وأي محاولة للالتفاف عليها خاصة من قبل أصحاب المصالح والطامعين في ثروات ليبيا، سيجعلهم عرضة لعقوبات دولية قاسية.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأحد، في مؤتمر صحفي، نتائج قمة برلين بشأن ليبيا، وذلك بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

ولفتت "ميركل" إلى أن المشاركين في قمة برلين بشأن ليبيا اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل، وإلى أنه لا نستطيع حل كافة المشاكل في ليبيا بيوم واحد ولكن يمكننا إعطاء دفعة وهناك عملية ملزمة اتفقنا عليها.
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