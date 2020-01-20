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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال و الفيصلي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين YALLA ONLINE

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:47 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تذاع مباراة الهلال أمام نظيره فريق الفيصلي بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق بلال علام.

ويدخل نادي الهلال السعودي الجولة الثانية عشر هو يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ٣٠ نقطة، في حين ياتي نادي الفيصلي في المركز التاسع برصيد ٢٠ نقطة.

يمر الهلال بقيادة مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، بفترة رائعة ، بعد سلسلة النتائج الايجابية التي حققها الفريق خلال بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ، وذلك بعد التتويج بدوري أبطال آسيا ، وتمثيل المملكة والقارة الصفراء في مونديال الأندية.

ونجح الهلال في العودة إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري بـ" 30 نقطة " متساويا مع النصر ومتفوقا عليه بالأهداف ، كما حجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد تجاوز عقبة الاتفاق بهدفين مقابل هدف ، ليضرب موعدا لملاقاة أبها في المربع الذهبي.

ويأمل الهلال الاستمرار في انطلاقته القوية بدوري المحترفين مع لوشيسكو،  وذلك عندما يحل ضيفا على الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة 12 ، على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.

ويدخل زعيم الأندية السعودية لقاء الفيصلي وهو يخشى الارهاق الذي ضرب اللاعبين بسبب ازدحام الجدول ، حيث يعد لوشيسكو اكثر المتضررين من هذا الأمر لذلك يلجأ لسياسة التدوير من أجل تجنب الاصابات.


وعلى الجانب الآخر ، يرغب الفيصلي في استعادة نغمة الانتصارات على حساب الهلال ، إذ تلقى الخسارة أمام الوحدة والرائد ، بعد اخر فوز حققه على حساب الاتحاد.

هذا ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:10 مساء غد الاثنين بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.

يلعب الهلال ضد الفيصلي اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي المحترفين لكرة القدم.

وتقام المباراة على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية في لقاء مؤجل من مواجهات الجولة الثانية عشر بالمسابقة السعودية.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة بينما يحل الفيصلي في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم
تبدأ مباراة الهلال والفيصلي في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت مصر والسادسة وعشر دقائق بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي
تذاع مباراة الهلال والفيصلي على قناة KSA Sports 1 HD.

معلق مباراة الهلال والفيصلي
اختارت القناة الرياضية السعودية بلال علام للتعليق على أحداث المباراة.
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