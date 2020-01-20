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مصرع شاب إثر حريق بمطعم في الغربية

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:49 م
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الضحية
الضحية
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لقي شاب مصرعه، إثر حريق في مطعم بمدينة السنطة التابعة لمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، نتيجة تسريب باسطوانة غاز.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم شرطة السنطة يفيد بوصول "محمد. ا" ٢٣ عاما مقيم بمنطقة سيجر التابعة لمدينة طنطا، ومستأجر لمحل فلافل بمدينة السنطة جثة هامدة نتيجة اشتعال النيران بالمحل بسبب اسطوانة البوتاجاز.

وتم تحرير المحضر اللازم، حيال تلك الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

حريق مطعم حريق حادث

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