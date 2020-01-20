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محمد صلاح يدخل يفتح أبواب المجد لحارس ليفربول بـ"التقليد"

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:31 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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أصبح أليسون بيكر أول حارس من صفوف ليفربول يصنع هدفًا في الدوري الإنجليزي في العقد الأخير، بعدما قدم لمحمد صلاح تمريرة حاسمة في مباراة مانشستر يونايتد التي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

 

ذكرت شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن آخر هدف صنعه حارس من ليفربول يعود إلى 28 مارس عام 2010، عندما صنع بيبي رينا هدفا لمواطنه فرناندو توريس أمام سندرلاند، في اللقاء الذي انتهى آنذاك بانتصار الريدز بنتيجة (3/0).

 

وقال بيكر: "ردة فعلي بعد هدف صلاح، لقد رأيت احتفال بيبي رينا ضد مانشستر يونايتد قبل عدة أعوام، وقررت أن أقوم به".

 

وفي آخر 7 مباريات، صنع أليسون بيكر هدفا وحيدا، بينما لم تستقبل شباكه أي هدف، حيث حافظ على عذرية مرماه منذ مباراة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية.

 

وكان فيرجيل فان دايك قد سجل الهدف الأول للريدز في الدقيقة 16، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 93، عندما انفرد من وسط الملعب.

 

 

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