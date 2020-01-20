«كورة لايف» TODAY الشباب مشاهدة مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الشباب PLUS بدون تقطيع NOW

الشباب,الدوري السعودي,الشباب السعودي,السعودية,النصر,مباراة,نادي الشباب السعودي,الاتحاد,الشرطة,السعودي,الشباب السعودي وشباب الاردن,الهلال,فارس عوض,القحطاني,نادي الشباب,مباراة الشباب,الأهلي,العين,الوحدة,مباراة الشباب السعودي,الشرطة والشباب السعودي,اهداف

نتائج اخر مباريات بين الشباب و الشرطة





الشرطة,الشرطة العراقي,العراق,المنتخب العراقي,الشباب السعودي,العراقي,الشباب,الدوري السعودي,نادي الشرطة,الدوري العراقي,الشرطة والشباب,البطولة العربية,اهداف,منتخب العراق,مهند علي,مباراه,لاعبي الشرطة العراقي,الشرطة العراقي والشباب السعودي

الشرطة 0 – 6 الشباب

موعد مباراة الشباب ضد الشرطة والقنوات الناقلة في ربع النهائي من كأس محمد السادس للاندية الابطال يوم الأثنين 20 يناير 2020





موعد مباراة الشرطة والشباب والقنوات الناقلة في كأس محمد السادس للاندية الابطال

عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة متتبعي كأس العرب للأندية الأبطال، إضافة إلى مشجعي النادي الشرطة العراقي وأيضاً انصار نادي شيخ الأندية السعودي، بدون شك ينتظرون وبفارغ صبرهم هم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد المباراة، إضافة إلى القنوات الناقلة ,وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة الشرطة والشباب السعودي، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في مسابقة كأس محمد السادس للاندية الابطال سوف تكون مباراة الشرطة ضد الشباب السعودي منقولة بشكل حصري عبر قناة AD SPORTS 1 HD ( ابوظبي الرياضية 1) العربية فيما سيكون معلق المباراة هو (أحمد الحامد).





موعد مباراة الشباب السعودي ضد الشرطة العراقي

يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية استاد الملك عبدالله الثاني، ومن المقرر ان تنطلق مباراة الشرطة العراقي ونادي الشباب السعودي تحديداً في تمام الساعه 16:30 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 15:30 مساءً بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.





لحساب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال «البطولة العربية» يلتقي الشباب السعودي والشرطة العراقي في مباراة قد تكون تحصيل حاصل بالنسبة للفريق السعودي ما لم تحدث معجزة من العيار الثقيل.





فنتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الشباب بنصف درزن من الأهداف، 6 أهداف مقابل لا شيء.





ولذلك يدخل الشرطة العراقي في مهمة شبه مستحيلة، رغم أنه لا مستحيل في عالم كرة القدم.





موعد مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي في ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال «البطولة العربية»

تقام مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي في ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال «البطولة العربية» في تمام الساعة 16:30 بتوقيت القاهرة، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي في ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال «البطولة العربية»

تقام مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي في ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال «البطولة العربية» على استاد الملك عبد الله الثاني.

القناة الناقلة لمباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي في ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال «البطولة العربية»

تنقل مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي في ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال «البطولة العربية» عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.

معلق مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي في ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال «البطولة العربية»

يعلق على مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي في ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال «البطولة العربية» المعلق الرياضي أحمد الحامد.