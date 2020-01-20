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مشاهدة مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي بث مباشر كأس محمد السادس للأندية الأبطال «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:02 م
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بوابة الفجر
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في هذا اللقاء سيقابل الشباب السعودي خصمه نادي الشرطة العراقي في مساء يوم الأثنين 20 يناير 2020 على ستاد الملك عبد الله الثاني يقع في منطقة القويسمة جنوب شرق مدينة عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، يتسع الملعب لجلوس 18000 شخص, الليث الأبيض السعودي سيدخل بإستعداد قوي تحت قيادة المدرب لويس غارسيا , في هذا اللقاء سيقابل نادي الشرطةالسعودي خصمه نادي االشباب السعودي والذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابة تمنحه بطاقة التأهل في كأس محمد السادس للاندية الابطال.

موعد مباراة الشباب x الشرطة :
إنطلاق المباراة : يوم االأثنين 20 يناير 2020
الساعة : 16:30 مصر، 17:30 السعودية
المباراة الشباب vs الشرطة
الشرطة vs الشباب
البلد المستضيف :عمان – الأردن
المدينة : القويسمة
الملعب :استاد الملك عبدالله الثاني
الحكم: الحكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
حكم رابع: لم يحدد بعد
المعلق :أحمد الحامد
البطولة: كأس محمد السادس للاندية الابطال
معلومات أضافية :مباراة إياب ربع النهائي من كأس محمد السادس للاندية الابطال
نتيجة مباراة الذهاب : الشرطة 0 – 6 الشباب

التوقيت الشرطة x الشباب :
14:30 غرينتش – نواكشوط
15:30 الرباط – الجزائر – تونس
16:30 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
17:30 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
18:30 مسقط – أبوظبي
طهران 19:30

التوقيت الشرطة x الشباب :
Abu Dhabi Sport 1 HD
القناة : ابو ظبى الرياضية 1

شبكة قنوات رياضية عربية إماراتية تتكون أربع قنوات تبث مجانا و قناتين مشفرة هي صاحبة حق بث كأس محمد السادس للاندية الابطال 2019-2020 بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

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الشباب السعودي ونادي الشرطة العراقي
قائمة الهدافين في كأس محمد السادس للاندية الابطال
اسم اللاعب الفريق الأهداف
محسن متولي الرجاء الرياضي 4
خالد قمر الاتحاد السكندري 4
روماريو ريكاردو دا سيلفا الاتحاد 4
كميل حسان الأسود الرفاع 4
زايد عبدالله العامري الجزيرة 3
بلال مسعودي شبيبة الساورة 3
حسام الحباسي النادي البنزرتي 3
امجد عطوان كاظم الشرطة 3
وجيه عبد الحكيم الإسماعيلي 2
سليم الجندوبي النادي البنزرتي 2
محمد ناهيري الوداد الرياضي 2
يوسف أنور إتحاد طنجة 2
وليد بخيت حميد الهلال 2
يونس الديب إتحاد طنجة 2
لوامبا نغوما الرجاء الرياضي 2
بين مالانغو نغيتا الرجاء الرياضي 2
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الشباب 6 : 0 الشرطة
الشرطة 5 : 0 إف سي نواذيبو
إف سي نواذيبو 0 : 1 الشرطة
نفط ميسان 2 : 2 الشرطة
بني سعد 0 : 6 الشرطة
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