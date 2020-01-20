KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الشباب السعودي والشرطة العراقي بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش كأس محمد السادس للأندية الأبطال NOW

تأهل فريق الشرطة إلى دور الثمانية بعد فوزه على فريق نواذيبو الموريتاني بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب، وبخماسية نظيفة في مباراة العودة.





ووصلت بعثة الشباب مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمان، من جانبه، طالب خالد البلطان رئيس نادي الشباب لاعبي فريقه بالعودة إلى الرياض ببطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية، وذلك من خلال الاجتماع بهم ودعمهم قبل انطلاقة التدريب الأخير بمقر النادي في مدينة الرياض.









ومن المقرر ان تنطلق المباراة عصر غد الاثنين في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة ، على ان تذاع بشكل حصري عبر أبوظبي الرياضية الأولى HD.





في هذا اللقاء سيقابل الشباب السعودي خصمه نادي الشرطة العراقي في مساء يوم الأثنين 20 يناير 2020 على ستاد الملك عبد الله الثاني يقع في منطقة القويسمة جنوب شرق مدينة عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، يتسع الملعب لجلوس 18000 شخص, الليث الأبيض السعودي سيدخل بإستعداد قوي تحت قيادة المدرب لويس غارسيا , في هذا اللقاء سيقابل نادي الشرطةالسعودي خصمه نادي االشباب السعودي والذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابة تمنحه بطاقة التأهل في كأس محمد السادس للاندية الابطال.





موعد مباراة الشباب x الشرطة :

إنطلاق المباراة : يوم االأثنين 20 يناير 2020

الساعة : 16:30 مصر، 17:30 السعودية

المباراة الشباب vs الشرطة

الشرطة vs الشباب

البلد المستضيف :عمان – الأردن

المدينة : القويسمة

الملعب :استاد الملك عبدالله الثاني

الحكم: الحكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

حكم رابع: لم يحدد بعد

المعلق :أحمد الحامد

البطولة: كأس محمد السادس للاندية الابطال

معلومات أضافية :مباراة إياب ربع النهائي من كأس محمد السادس للاندية الابطال

نتيجة مباراة الذهاب : الشرطة 0 – 6 الشباب





التوقيت الشرطة x الشباب :

14:30 غرينتش – نواكشوط

15:30 الرباط – الجزائر – تونس

16:30 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

17:30 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

18:30 مسقط – أبوظبي

طهران 19:30





التوقيت الشرطة x الشباب :

Abu Dhabi Sport 1 HD

القناة : ابو ظبى الرياضية 1