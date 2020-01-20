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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين كأس محمد السادس للأندية الأبطال YALLA ONLINE

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:59 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يذكر أنه من المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة الشرطة العراقى ضد الشباب السعودى، فى الدور نصف النهائي مع نظيره الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي والاتحاد السعودي، علما بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت في ضيافة الأخير بالتعادل 1-1.


يحل نادي الشباب السعودي ضيفاً ثقيلاً على نادي الشرطة العراقي يوم الأثنين القادم على استاد الملك عبد الله الثاني بدولة الأردن في الإياب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الشباب سحق الشرطة بسداسية نظيفة في مباراة الذهاب بالسعودية.

توقيت مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال
تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة يوم الأثنين القادم.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي
تُبث مباراة إياب دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال عبر قناة AD SPORTS 1 HD

90 دقيقة فقط يفصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب على التأهل لنصف نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال عندما يحل ضيفا على الشرطة العراقي على ملعب ملك عبدالله الثاني في الأردن.

الشباب بقيادة مدربه الاسباني لويس غارسيا ، نجح في حسم لقاء ذهاب دور ربع نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال بسداسية مقابل لاشئ ، ليسهل الأمر على نفسه في لقاء الاياب.

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وبلغ  الشباب الدور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق شباب الأردن   بالفوز 1-0 ذهابًا على ملعبه، والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة.

فيما تأهل فريق الشرطة إلى دور الثمانية بعد فوزه على فريق نواذيبو الموريتاني بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب، وبخماسية نظيفة في مباراة العودة.

ووصلت بعثة الشباب مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمان، من جانبه، طالب خالد البلطان رئيس نادي الشباب لاعبي فريقه بالعودة إلى الرياض ببطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية، وذلك من خلال الاجتماع بهم ودعمهم قبل انطلاقة التدريب الأخير بمقر النادي في مدينة الرياض.

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