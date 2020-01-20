Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب عدم مشاركة تونس بمؤتمر برلين: ماكرون يتواصل مع قيس سعيّد هاتفيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في وقت متأخر من مساء الأحد 19 جانفي 2020، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وبلّغ الرئيس الفرنسي رئيس الجمهورية تفهمه عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين الذي عُقد أمس، وأحاطه علما بما تم مناقشته والتوصل إليه في هذا المؤتمر.

وتناولت المحادثة أيضا ضرورة مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة، وذكّر رئيس الدولة بالمبادرة التي قام بها في هذا الإطار عند جمعه لعدد من ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي من أجل التوصل الى حل ليبي ليبي.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تونس هي أكثر الدول تضررا من الوضع السائد اليوم في ليبيا فهي التي تتحمل بحكم موقعها الجغرافي أكثر من أي دولة أخرى آثار هذه الحرب على المستوى الأمني وعلى كافة المستويات الأخرى.

وجدد الرئيس الفرنسي لرئيس الجمهورية دعوته لزيارة فرنسا، كما تولى الرئيس قيس سعيد دعوة الرئيس ايمانويل ماكرون لزيارة تونس.

وكانت تونس قد اعلنت يوم السبت 18 جانفي، انه يتعذر عليها المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي انتظم ببرلين يوم امس الأحد 19 جانفي مُعربة في بيان صادرعن وزارة الشؤون الخارجية، عن « شكرها وامتنانها للدعوة التي تمّ توجيهها، أمس الجمعة، إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر ».

يذكر ان مؤتمر برلين قد انتظم يوم امس الاحد 19 جانفي وخصص لمحاولة التوصل لاتفاق سلام بين طرفي النزاع الرئيسيين بليبا، المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وسجل حضور عدد من قادة الدول والحكومات.
Advertisements

أخبار تهمك

الزمالك سر استغناء الأهلي عن صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول رد من أحمد فتحي وكهربا بعد مشادة مباراة المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 18 ساعة

من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة و 27 دقيقة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 18 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 19 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

صالح جمعة يشعل أزمة جديدة في وجه الأهلي

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

10:44 ص

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status