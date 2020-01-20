الطالع الفلكى الإثنين 20/1/2020..أفلام فِلّيِنِى!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 13 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة النّعايِم من 15 يناير - 27 يناير.





اليوم 11 طوبة قبطى ، 20 كانُون ثَانِ رُومى، 25 جُمَادَى أوَّل، ميمُون للغاية، سِخْمِتْ مُتعكرة المزاج، لاتُزعج إناث مصر تحت أى ظرف.





قال الحكيم المصرى: -فيها إيه الشّنطة دِى؟ (لأ دى شويّة سيناريوهات)-إنتا مُؤلف سِيمَا ؟(أيوه يا أستاذ) -كتكو نيلة فأفلامكو.(سميرغانم من فيلم أرباب سوابق-1988)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل للدّلو - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من برج الجدى لتدخل برج الدّلو فى الرّابعة و 54 دقيقة مساءً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للحُوت فى السّادسة و57 دقيقة صباح 19 فبراير ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الدّلو.(تنتقل للحُوت فى 19 فبراير)

عطارد) ----- فى الدّلو.(ينتقل للدّلو فى 3 فبراير))

الزّهرة) ----- فى الحُوت. (تنتقل للحَمَلْ فى 2 فبراير))

(القمر) ------ فى القوس.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 16 فبراير))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





زحل يحكم بُرجيْن (الجدى ترابى،الدلو هوائى) والدّلو يُعبّرعن الوجه الهوائى لزحل والذى يتمثّل فى صور وأشكال الفنون التى تحتاج للخيال والإبداع غير الملموسة (رسم، موسيقى،عطور،تصميم ديكورات/أزياء/مجوهرات ،قصص سينمائيّة.. إلخ) باب الفنون يُفتح لأفكار وإلهامات قد لا تأتى إلا مرّة فى العام بأكمله لكن تذكر أنّه حتى أكثر الفنانين ميلاً للفوضويّة من الرسّامين والمُلحنين فهم يتقيدون بقوانين الألوان والسّلم والمُوسيقى والنص المكتوب فى سيناريو الفيلم السينمائى وقوانين نِسَب الزّيوت للعطور(قوانين زحل حاكم الجدى والدّلو) لذا لاداعى للإستسلام للفوضويّة بدعوى الفنّ،بدون التقيّد بقوانين النوتة الموسيقيّة أو تناسق الألوان الزيتيّة فمُوسقاك نشاز ورَسمتك شخبطة لاقيمة لها ، فرصتك مُرتفعة لطرح مُنتج تجارى للجماهير (الدّلو يحكم الجماهيرالغفيرة ،الأسواق، المُولات ، المسارح،الجامعات) خصوصاً المُنتجات الفنية مثل الألبومات المُوسيقيّة والأفلام سينمائيّة ، العطور أو الروايات الجديدة للكتاب والمُؤلفين.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد المُخرج الإيطالى فريدريكو فللينى والذى عُرفت أفلامه بأنها مزيج من مشاهد لارابط بينها وكأنها أجزاء من أحلام مُتفرقة ، كتب بنفسه هذا الكلام بمقدمة فيلم روما-1972 ليوفر على نفسه إنتقاد المُشاهدين ، فيلينى إبن

لخبّاز ورَبّة منزل وتزوّج بالممثلة جوليتا ماسينا والتى أخلص لها طوال خمسين

سنة حتى وفاته بعمر 73 سنة بأكتوبر1993 وله منها ولد توفى صغيرا ، توفت زوجته بعده بخمسة شهور ودفنت معه ومع إبنهما الصغير بمسقط رأسه بمدينة ريمينى ، فيلمه لادولسى فيتا/الدنيا حلوة - 1960 بطولة السويدية أنيتا أكبرغ والإيطالى مارشللو ماستريانى نال عنه جائزة السّعفة الذهبية بمهرجان كان بالعام 1960 والفيلم حصد 20 مليون دولارفى الولايات المتحدة بعد دبلجته للإنجليزية رغم أنه ليس إنتاجاً أمريكيّاً ، رغم خلو أفلامه من التسلسل المنطقى المفهوم للرواية لكنك تنجذب لأفلامه ليؤكد أحد صفات بُرج الدّلو ناقل الجماهير من خشونة الحياة لعالم الخيال ، هذه هى الأسماء المُساوية لإسم فريدريكو أوربانو فيللينى وإسم الشهرة فريدريكو فيللينى ، مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(تنين أحمر)،(رجل الضّوء)،(رجل بدائى)،(زهرة الحياة)،(رسائل خفيّة)، (الإبداع)،(عقل فى عين / بؤرة عقله فى عينه)،(مُجتمعات سريّة)، (أحضان وقُبُلات)،(شعاع لايزر)،(مُهرّج مخبُول).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: التقدّم البطئ لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج الثور: نفقات بإمكانك توفيرها ، ،لكن تكاليف الفحوص الطبيّة وزيارة الأطباء لاتدخل ضمن بند التوفير فلا تبخل بها على نفسك أوأسرتك.





برج الجوزاء: لاتُعطِ ثقتك الكاملة ولا كل المعلومات عن نفسك، خصوصاً للمعارف الجُدد،غموض بعض الزوايا فيك يجعلك مُهاب الجانب فى عيون الآخرين.





برج السّرطان: قد تضطر لتحمّل ضيف أو زميل ثقيل الظلّ ومواصلة الإبتسام طوال الوقت رغم إمتعاضك ، جَبْر الخواطر من شِيَمْ الكِرَام فأكْرِمْ ضيفك.





برج الأسد: راجع عملك أو مستنداتك ثلاث مرات قبل الإنتهاء منها أو التوقيع عليها ، ملاحظتك للتفاصيل الصغيرة قد تكون سبباً فى إنقاذك من خطأ كبير.





برج العذراء : قد تقوم بنشاط إجتماعى مُميّز للصلح بين متخاصمين من أفراد العائلة، وقد تكون أنت نفسك أحد المتخاصمين، الصّلح خير.





برج الميزان: لاتتطفل على غيرك أو تسمح لغيرك بالتدخل بشئونك ، السور المُرتفع سبب لجيرة مُمتازة.

برج العقرب: قم بوضع أموالك بين ضلوعك إن أمكنك، ،لاتضع بيضك كله فى سلة واحدة ثم تشتكى الكوابيس.





برج القوس: اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن شعرت بمشكلة فى عملك،لاعيب فى السؤال بدلاً عن المُكابرة والتظاهر بالمعرفة ثم إرتكاب الأخطاء.





برج الجدى: الملل والرّوتين يُصنّفان على أنّهما خبرٌ جيّد مُقارنة بانتكاسات و تراجعات كانت واردة الحدوث، أشكر الله تَعَالى على النعمة وقدّم مُساعدة لمُحتاج.





برج الدّلو: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.





برج الحوت: التصميم بعناد على رأيك قد يضع العقدة فى المنشار، تقبّل حل وَسَط يّرضى الطرفيْن ويكفل منع أى صداع جديد يخص نفس المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.



