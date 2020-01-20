عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الوزراء الماليزي: لن نتخذ إجراءات انتقامية ضد الهند

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
أعلن رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد" اليوم الإثنين أن ماليزيا لن تتخذ إجراءات انتقامية ضد الهند بسبب مقاطعتها لمشتريات زيت النخيل وسط خلاف سياسي بين البلدين.

وأوقفت الهند، أكبر مشتر للنفط في العالم، هذا الشهر بفعالية الواردات من أكبر مورديها وثاني أكبر منتج في العالم استجابةً لتعليقات مهاتير التي تهاجم السياسات الداخلية للهند.

وقال مهاتير للصحفيين في لانكاوي وهي جزيرة منتجع قبالة الساحل الغربي لماليزيا: "نحن أصغر من أن نتخذ إجراءات انتقامية". وأضاف "علينا إيجاد طرق ووسائل للتغلب على ذلك".

وانتقد رئيس وزراء ماليزيا ذو الاغلبية المسلمة البالغ 94 عامًا، قانون الجنسية الجديد القائم على الدين في نيودلهي واتهم الهند بغزو منطقة كشمير المتنازع عليها.

وانتقد مهاتير مرة أخرى قانون الجنسية الهندي اليوم الاثنين، قائلًا إنه يعتقد أنه "غير عادل إلى حد كبير".

وكانت الهند أكبر سوق لزيت النخيل في ماليزيا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث قدمت لهذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا تحديًا كبيرًا في العثور على مشترين جدد لزيت النخيل.

وتراجعت العقود الآجلة للنخيل الماليزية بنسبة 10٪ تقريبًا الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من 11 عامًا.

ونيودلهي غير راضية عن رفض ماليزيا لإلغاء وضع الإقامة الدائمة للواعظ الإسلامي الهندي المثير للجدل ذاكر نايك، الذي عاش في ماليزيا منذ حوالي ثلاث سنوات ويواجه تهمًا تتعلق بغسل الأموال وخطاب الكراهية في الهند. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصرح مهاتير، بأنه حتى لو ضمنت الحكومة الهندية محاكمة عادلة، فإن نايك يواجه التهديد الحقيقي المتمثل في اتخاذ إجراءات اليقظة وأن ماليزيا لن تنقل الداعية إلا إذا تمكنت من العثور على دولة ثالثة يكون فيها آمنًا. حيث قال "إذا استطعنا إيجاد مكان له، فسوف نرسله".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماليزيا رئيس الوزراء الماليزي الهند اجراءات انتقامية

أخبار تهمك

من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك سر استغناء الأهلي عن صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من أحمد فتحي وكهربا بعد مشادة مباراة المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

خاص للفجر الرياضي.. رد فعل جماهير برشلونة بعد الفوز على غرناطة..وداعًا للريمونتادا المضادة

منذ ساعة و 18 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 16 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ماليزيا تهدد أوروبا بشراء طائرات صينية بسبب زيت النخيل

مهاتير يحذر الاتحاد الأوروبي من حرب تجارية بسبب زيت النخيل

مهاتير محمد: الحكومة الماليزية ملتزمة بتقوية العلاقات مع الصين

مطالبات ماليزية بطرد الداعية الإخواني ذاكر نايك

أقدم حزبين سياسيين في ماليزيا يوقعان ميثاق تعاون رسمي

رئيس الوزراء الماليزي يقترح قانونًا لإجبار الشركات على وقف الحرائق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

10:44 ص

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status