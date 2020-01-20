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صالح جمعة يشعل أزمة جديدة في وجه الأهلي

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:40 م
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صالح جمعة
صالح جمعة
الفجر الرياضي
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أشعل صالح جمعة لاعب وسط الأهلي أزمة جديدة لإدارة النادي ورينيه فايلر المدير الفني ورفض فكرة الخروج معارًا خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

 

واشترط صالح الرحيل عن الأهلي بشكل نهائي بعد أن أعلم رينيه فايلر عدم حاجته إليه بدعوى أنه لاعب غير ملتزم مطالبًا برحيله لأي فريق آخر.

 

ويتهم صالح إدارة الأهلي بمعاملته بشكل سيئ قائلًا: "يتم معاملتى بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادى من القائمة ومن التقسيمة فى التدريبات ولا أعلم السبب".

 

وفاز الأهلي على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان فى الدقيقتين 20 و80 في الجولة 14 من الدوري المصري.

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نادي الاهلي صالح جمعة الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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