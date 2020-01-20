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مباراة الهلال السعودي| مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي بث مباشر KSA مباشر

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:11 م
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مباراة الهلال والفيصلي
مباراة الهلال والفيصلي
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مباراة الهلال اليوم مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث حي مباراة الهلال والفيصلي بث حي الان مباراة الهلال والفيصلي مباشر الهلال السعودي مباراة الزعيم استقر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، على التشكيل الذي سيخوض مباراته ضد الفيصلي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث حي مباراة الهلال والفيصلي بث حي الان مباراة الهلال والفيصلي مباشر الهلال السعودي مباراة الزعيم ويحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي، في المباراة التي سيحتضنها ملعب “مدينة المجمعة الرياضية”، باللقاء المؤجل من الجولة 12 في الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث حي مباراة الهلال والفيصلي بث حي الان مباراة الهلال والفيصلي مباشر الهلال السعودي مباراة الزعيم موعد مباراة نادي الهلال اليوم والقنوات الناقلة
وتنطلق مباراة الهلال مع مضيفه الفيصلي، في تمام الساعة 5:10 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، و6:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:10 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث حي مباراة الهلال والفيصلي بث حي الان مباراة الهلال والفيصلي مباشر الهلال السعودي مباراة الزعيم  من المقرر أن تتم إذاعة مباراة الهلال ضد الفيصلي، عبر شاشة قناة “السعودية الرياضية الأولى”، بأداء صوتي للمعلق بلال علام.

ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يأتي فريق الفيصلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

ويأتي تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الفيصلي.. كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – محمد جحفلي – محمد البريك

خط الوسط: سلمان الفرج – جوستافو كويلار – سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – أندريه كاريلو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز

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