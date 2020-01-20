شعراء من 4 دول خليجية وعربية يتنافسون في خامس حلقات "شاعر المليون"

تنطلق، مساء غدٍ الثلاثاء، من مسرح "شاطئ الراحة" بأبوظبي، خامس حلقات برنامج شاعر المليون، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.



يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، حيث ستشهد الحلقة مشاركة 6 شعراء من 5 دول عربية (الكويت والسعودية والبحرين وسوريا).



وسيتنافس الفرسان الـ 6، وهم أحمد بن جدعان العازمي من الكويت، وأحمد بن عايد البلوي من السعودية، ومحمد الشريقي من سوريا، ومحمد بشير العنزي من البحرين، ومحمد بن نجر الذيابي من السعودية، ومطلق الجبعاء الدويش من السعودية، في تقديم روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الأستاذ سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن والشاعر حمد السعيد.



وكانت الحلقة الماضية من البرنامج قد أسفرت عن تأهل غازي العون السردي من الأردن بنتيجة 4550، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة وهم: تركي الحبسي من سلطنة عمان، وسالم محمد الملا من الإمارات، وعادل وصل الله الحارثي من السعودية، وعبد المجيد سعود الغيداني من السعودية، ومحمد حسين الشمري من العراق، إلى حين انتهاء فترة تصويت الجمهور، من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون بداية الحلقة الخامسة، حيث سيعلن مقدما البرنامج حسين العامري وأسمهان النقبي عن نتائج التصويت والمتأهلين للمرحلة التالية.



يُذكر أن عدد الحلقات المباشرة لبرنامج شاعر المليون هي 16 حلقة، ويتم تقسيمها لمراحل عدة.