السيسي يطالب بفتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الأفريقية بشكل عادل

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطلعه لبناء شراكات جادة بين الأفارقة والشركاء الدوليين ومنهم المملكة المتحدة، موضحا أنه يجب أن يكون هناك أطر عامة من شأنها تعزيز التعاون بين أفريقيا وبريطانيا.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات القمة البريطانية للاستثمار، اليوم الإثنين، إلى أنه يجب تقديم ضمانات حكومية للشركات الاستثمارية لتشجيعها على ضخ أموالها في أفريقيا، فضلا على ضرورة فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الأفريقية بشكل عادل.



