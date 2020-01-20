وقف أعمال البناء في 4 عقارات مخالفة بالإسكندرية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، حملات مكبرة ضمت لجنة الإزالة؛ لوقف أعمال البناء المخالف،

وأسفرت عن وقف الأعمال بـ4 عقارات.

وتوجهت الحملة للعقار الكائن 11 ش البطليوسي منطقة سيدي جابر، وأزالت جزءًا من أعمال متكاملة عبارة عن سقف خرساني وحوائط بالدور الحادي عشر فوق الميزانين.





كما تمكنت لجنة التدخل السريع، من إيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن خلف معرض عزومة منطقة أبيس الثانية عزبة الحسنية، وتم حل شدة سملات.



كما توجهت الحملة للعقار الكائن بعزبة الحسينية أبيس الثانية، وتم فك شدة سملات، وإيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن بعزبة الحسنية أبيس الثانية، وتم فك شدة خشبية أعمدة بالدور الثاني علوي.



وأكدت المهندسة سحر شعبان، أنه لا تزال أعمال الرقابة والرصد لأي مخالفات مستمرة بنطاق الحي، وذلك لفرض الانضباط والالتزام بالشوارع بنطاق الحي والتصدي لجميع المخالفات حتى لا يستفيد المخالف من مخالفته.



وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في وقت سابق، على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على أي مخالفة في المهد وعدم السماح لأي مقاول بمخالفة اشتراطات البناء، وذلك للقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي تمثل خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين.





كما أنها تشكل ضغطا كبيرا على شبكات المرافق العامة بالمحافظة.