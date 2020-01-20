Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي: فرص واعدة بأفريقيا أمام شركائنا على مستوى العالم

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القمة البريطانية للاستثمار تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي، معربًا عن تقديره للملكة المتحدة لمبادرتها الهادفة لدعم المساعي الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية باستضافة هذه القمة، استنادًا لمبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.

وأضاف الرئيس "السيسي"، خلال كلمته على هامش فعاليات القمة البريطانية للاستثمار، اليوم الإثنين، أننا نجتمع اليوم في ظل التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الإفريقية والأوروبية مع تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية، مع بروز تحديات اقتصادية وبيئية مما يؤثر على تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وتابع، أن هناك فرص واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم تجعل إفريقيا أهم المقاصد أمام الشركاء الدوليين، ونؤكد انفتاحنا التام للتعامل مع الشركاء كافة في المحاور ذات الأولوية للقارة الإفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قمة لندن السيسي أفريقيا أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الزمالك سر استغناء الأهلي عن صالح جمعة

منذ ساعة و نصف

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 16 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

خاص للفجر الرياضي.. رد فعل جماهير برشلونة بعد الفوز على غرناطة..وداعًا للريمونتادا المضادة

منذ ساعة و 14 دقيقة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 19 ساعة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من أحمد فتحي وكهربا بعد مشادة مباراة المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 16 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

مكاسب مؤتمر إفريقيا 2018.. خبراء: المنتدى يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لمصر

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي أمام قمة شراكة مجموعة السبع وإفريقيا

الرئاسة تنشر صور مشاركة السيسي في قمة مجموعة السبعة G7 بفرنسا

"أبرزها الانضمام لميثاق ميتز".. ملخص مشاركة الرئيس في قمة "G7"

الرئيس السيسي: أفريقيا أحد أكثر المناطق جذباً للاستثمارات (فيديو)

"برلمانية" تطالب بالتكاتف الدولي حول رؤية الرئيس لتنمية أفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

10:44 ص

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status