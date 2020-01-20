السيسي: فرص واعدة بأفريقيا أمام شركائنا على مستوى العالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القمة البريطانية للاستثمار تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي، معربًا عن تقديره للملكة المتحدة لمبادرتها الهادفة لدعم المساعي الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية باستضافة هذه القمة، استنادًا لمبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.





وأضاف الرئيس "السيسي"، خلال كلمته على هامش فعاليات القمة البريطانية للاستثمار، اليوم الإثنين، أننا نجتمع اليوم في ظل التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الإفريقية والأوروبية مع تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية، مع بروز تحديات اقتصادية وبيئية مما يؤثر على تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.



