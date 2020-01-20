كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «الشباب » كأس محمد السادس للأندية الأبطال

تنطلق فى الرابعة والنصف من مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة منافسات إياب الدور ربع النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بمواجهة فريقى الشباب السعودى والشرطة العراقى، والتى يستضيفها استاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان، حيث تبدو فرص "الليث الأبيض" الأقوى فى التأهل للمربع الذهبى بعدما حقق فوزا كاسحا على أرضه ووسط جماهيره فى العاصمة السعودية "الرياض" بستة أهداف دون مقابل.





ويكفي الشباب السعودي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق 5 أهداف لضمان العبور إلى الدور التالي، فى المقابل تبدو مهمة الشرطة العراقي صعبة بعض الشيء فى التأهل للدور نصف النهائى.





وفاز الفريق السعودى فى الذهب بنصف دستة أهداف دون رد، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يوم 23 ديسمبر من العام الماضى، حيث أحرز خماسية الشباب السعودى فى الشوط الأول كلا من: دانييلو اسبيريا فى الدقائق (5) و(7) و43 من زمن المباراة، ثم أضاف سيباستياو جونيور "سيبا" الثالث فى الدقيقة (18) من ركلة جزاء، ثم كريستيان جوانكا فى الدقيقة (21) من عمر اللقاء.





وفى الشوط الثانى عاد سيباستياو جونيور "سيبا" لتسجيل الثانى له والسادس لصالح الشباب فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.





يذكر أنه من المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة الشرطة العراقى ضد الشباب السعودى، فى الدور نصف النهائي مع نظيره الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي والاتحاد السعودي، علما بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت في ضيافة الأخير بالتعادل 1-1.









يحل نادي الشباب السعودي ضيفاً ثقيلاً على نادي الشرطة العراقي يوم الأثنين القادم على استاد الملك عبد الله الثاني بدولة الأردن في الإياب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.