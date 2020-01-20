وفد البنك الدولي يزور مشروع "تكافل وكرامة" في أسوان









نظمت وزارة التعاون الدولى، اليوم الاثنين 20 يناير 2020، زيارة للوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، إلى عدد من المشروعات التنموية التى ساهم فيها البنك فى محافظة أسوان، وتضمنت مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" بالكوبانية وعدد من المشروعات متناهيه الصغر، وذلك فى ختام زيارتهم إلى مصر التى استمرت 5 ايام وقامت بتنظيمها وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع مكتب البنك الدولى بالقاهرة، ومكتب المدير التنفيذى لمصر لدى البنك الدولى فى واشنطن.









وقام وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بجولة بمركز "تكافل وكرامة" بالكوبانية بأسوان، يرافقهم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وممثلين عن وزارة التعاون الدولى، وأدار أعضاء الوفد، حواراً مع المستفيدين من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، ورأيهم في البرنامج وكيفية تأثيره على حياتهم، حيث يعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري.









وأكد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، أن برنامج تكافل وكرامة يتوافق إلى حد كبير مع مشروع البنك الدولي "رأس المال البشري"، ويقوم على الاستثمار في البشر من خلال التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد، والوظائف، والمهارات وهو عامل رئيسي للمساهمة فى القضاء على الفقر، وإيجاد مجتمعات أكثر إنصافا واحتواء لأبنائها، مشيرين إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد الاكبر فى الشرق الاوسط.









وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، أن مشروع تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية، من أكثر المشروعات التى تساهم فى تحقيق عدة اهداف اممية للتنمية المستدامة.









وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ان وفد المديرين التنفيذين للبنك الدولى، اطلع علي اجراءات وخطوات العمل في برنامج تكافل وكرامة وطرق الاستهداف والتنقية وادارة عمليات التظلمات ودمج برامج الدعم النقدي ومنها الضمان الاجتماعي في برنامج واحد هو تكافل وكرامة.









وعقب ذلك، زار المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، عدد من المشروعات متناهيه الصغر فى اسوان، بحضور ممثلين عن وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث التقى أعضاء الوفد بنحو 35 سيدة من السيدات الحاصلات على قروض متناهية الصغر لعرض وتصنيع منتجاتهم من الحرف اليدوية المميزة لمحافظة أسوان مثل حرف الخوص والعرجون والخرز والخيط، وذلك فى اطار مشروع إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر والذى ساهم فيه البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار، واستفاد منه 174 الف شخص منهم 42 % من السيدات، وخلال زيارتهم إلى مصر، التقى المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بعدد من رواد ورائدات الاعمال، للتعرف على مشروعاتهم الناشئة والدور الذى تقوم به الحكومة فى تمكينهم اقتصاديا بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.









وضم وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي، وجان كلود تشاتشوانج "جيبوتى"، ويورجن زاتلر "المانيا"، وأدريان فرنانديز "أوروجواي" وآن كاباجامبى "أوغندا"، ورومان مارشافين "روسيا"، وريتشارد مونتجمري "المملكة المتحدة"، وأبارنا سوبراماني "الهند"، وكاتارزينا كوروفسكا "بولندا"، إضافة إلى مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، ووليد لبادي، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.









وكان وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، استهل زيارته إلى مصر، والتى تعد الأولى منذ عام 2014، بعقد لقاء الخميس الماضى، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، لبحث الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولى وفق أولويات الحكومة المصرية، والاصلاحات الهيكلية والتشريعية التى ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص والاستثمار فى رأس المال البشري خاصة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ثم استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، أعضاء الوفد، اعقبه اصطحاب الدكتورة رانيا المشاط، وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، صباح الجمعة الماضى، في جولة بكل من منطقة الاهرامات، والمتحف المصرى الكبير، كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح السبت الماضى، أعضاء وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بحضور وزيرة التعاون الدولى، حيث شهد اللقاء استعراض التقدم المتحقق في تنفيذ المشروعات القومية التي تتيح المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، وتساهم في إعادة تشكيل خارطة مصر التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات خاصةً في مشروعات البنية التحتية، قبل أن يتجه المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى اسوان لزيارة عدد من المشروعات التنموية فى ختام زيارتهم إلى مصر.







