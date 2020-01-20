Advertisements
Advertisements
Advertisements

الألومنيوم يستعد لموقعة للمنيا في دوري القسم الثاني

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements


أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى، المدير الفني للفريق، استمرار التدريبات اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة فريق نادي المنيا، والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية، من الدور الثاني، لدوري القسم الثاني.

وطالب المدير الفني جميع اللاعبين، رفع حالة الاستعداد والتركيز خلال هذه الفترة، التي تعد أصعب فترة للفريق، بعد اعتلائه قمة المجموعة.

وأعرب ياسر الكنانى، عن سعادته ببلوغ الفريق قمة المجموعة، تزامنا مع بداية الدور الثاني، مؤكدا ان الفرصة لاتأتي مرتين، وسوف نتمسك بها، بالاجتهاد وتقديم كل ما لدينا لتحقيق حلم جماهير نادي الألومنيوم بالعودة للدوري الممتاز.

وكان فريق نادي الألومنيوم، حقق فوزا غاليا على نظيره فريق نادي الفيوم، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس بملعب الألومنيوم، ضمن مواجهات الجولة الأولى، من الدور الثاني، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

يحتل فريق الالومنيوم المركز الثاني، برصيد 25 نقطة مساويا مع نادى البنك الأهلي، صاحب المركز الأول بفارق الأهداف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 25 نقطة
2- الألومنيوم 25 نقطة
3- بنى سويف 24 نقطة
4- شبان قنا 20 نقطة
5- تليفونات بني سويف 19 نقطة
6- بترول أسيوط 17 نقطة
7- المنيا 15 نقطة
8- سوهاج 15 نقطة
9- الإعلاميين 15 نقطة
10- الفيوم 13 نقطة
11- ديروط 5 نقاط
12- طهطا 4 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

أول رد من أحمد فتحي وكهربا بعد مشادة مباراة المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 19 ساعة

خاص للفجر الرياضي.. رد فعل جماهير برشلونة بعد الفوز على غرناطة..وداعًا للريمونتادا المضادة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 18 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 18 ساعة

من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة و 19 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 16 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

الزمالك سر استغناء الأهلي عن صالح جمعة

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

10:44 ص

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status