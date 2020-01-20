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أماني عطالله تغزو معرض الكتاب بخمس روايات رومانسية

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:16 م
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بوابة الفجر
محمد حنفي
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تشارك الكاتبة الروائية أماني عطاالله، بخمس روايات رومانسية في الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تتنوع الخمس الروايات التي يغلب عليها روح المتعة والاثارة.

وأوضحت " عطاالله "، أن كتابة الروايات الرومانسية انطلق من الأزمات والمشاكل السياسية والاجتماعية التي انخرط فيها المجتمع بكافة اطيافه، قائلة إن الشعب المصري والشعوب العربية تحتاج لمثل هذه الروايات للتهدئة من مشاعر الغضب لديهم ونشر روح التسامح والمحبة. 

وسوف يعقد معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 22 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع".

"رواية وحدك حبيبتي"

رواية مثيرة تصلح لكل الأعمار، تجمع بين المغامرة والرومانسية في مزيج متناغم جميل، تدور حول أستاذة جامعية جميلة في كلية الحقوق، تتحدى المجتمع وتقرر الزواج من مجرم محترف لتدرس أسباب انحرافه لتكون موضوعها في رسالة الدكتوراه، لكن قوة شخصيتها لن تجعلها تسيطر علي قلبها وجمالها لم يجعلها محبوبته الوحيدة.

 "رواية لماذا أنتِ؟"

في إطار رومانسي لذيذ، نعيش صراع رهيب بين العقل بكل ما يحمله من عُقد وبين القلب بكل ما يحمله من حب،
فبطل هذه الرواية رجل أعمال حاد الطباع، الزواج بالنسبة له لم يكن أكثر من صفقة عليه دراستها جيدًا للحفاظ على اسم عائلته واستمرارها، لكنه رغم ذلك يجد نفسه أسيرًا لإغواء بطلة الرواية.

"رواية بين العطر والنغم"

مابين الحب والصدمات تعيش أجواء رومانسية مختلفه مع هذه الرواية، التي تدور حول الحب من طرف واحد الذي يتبدل فجأة لتحقيق أمل ثم سحب سجادة هذا الأمل في مفاجأة لن تستطيع سردها في مخيلتك. 

"رواية في قبضتي"

من الروايات التي وصلت لتصفيات كتارا للرواية العربية، الرواية مزيج متناسق من الأكشن والرومانسية، قمة الإثارة عندما تتحول معذبته التي يتمنى قتلها إلى حبيبة يحاول حمايتها حتى من نفسه.

"رواية أين حبيبي؟"

ما بين الحب وعذاب الانتظار تدور أحداث هذه الرواية، فهي رواية غامضة تجعلك تقرأها إلي النهاية دون ملل لتعرف هل تستسلم البطلة لغرور حبيبها أم انها ستسعيده بقوة حبها؟
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