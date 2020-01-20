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Barcelona ضد غرناطة 0/1 في الدوري الإسباني | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:15 م
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Barcelona
Barcelona
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مباراة Barcelona ضد غرناطة في الدوري الإسباني

تغلب فريق Barcelona الإسباني على ضيفه غرناطة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكاتالوني، في إطار منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" 2019 - 2020.

ملخص وأهداف مباراة Barcelona ضد غرناطة في الدوري الإسباني
نجح فريق Barcelona من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76 عن طريق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بعد تمريرة سحرية من أرتورو فيدال ليضعها "البرغوث" بيمينه أقصى يمين الحارس، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/1 لفريق Barcelona.

وشهدت المباراة طرد خيرمان سانشيز لاعب غرناطة في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني، وذلك بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وبهذه لنتيجة، وفع Barcelona رصيده بجدول ترتيب الدوري الإسباني إلى النقطة 43 مستعيدًا الصدارة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 27 في المركز العاشر.

وبدأ Barcelona مباراته أمام غرناطة في الدوري بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – جوردي ألبا.

الوسط: إيفان راكينينش – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي – أنسو فاتي – أنطوان جريزمان.

بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة Barcelona ضد غرناطة في الدوري الإسباني:-

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