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سولاف فواخرجي تستعيد ذكرياتها في مرحلة الطفولة

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:11 م
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سولاف فواخرجي
سولاف فواخرجي
هبة أحمد
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استعادت الفنانة سولاف فواخرجي، ذكرياتها في مرحلة الطفولة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت سولاف صورة لها وهي في مرحلة الطفولة، وعلقت علي الصورة قائلة : "ومنشتقلنا، سلاف فواخرجي".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصورة، مبدين إعجابهم بجمالها، ولاحظ البعض عدم اختلاف ملامحها كثيرًا عن مرحلة الطفولة.

وعلى صعيد آخر، تنتظر سولاف حاليًا، عرض مسلسلها الجديد "خط ساخن"، والمسلسل بطولةحسين فهمي، سولاف فواخرجي،صلاح عبد الله، نضال الشافعي،ومن تأليف فوزية حسين، إنتاج أحمد الجابري، إخراج حسني صالح.
سولاف فواخرجي تستعيد ذكرياتها في مرحلة الطفولة
سولاف فواخرجي تستعيد ذكرياتها في مرحلة الطفولة
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