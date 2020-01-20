المهندس هانى عازر في لقاء فكري بمعرض الكتاب 2020



يستضيف معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 51 فى أولى اللقاءات الفكرية لسفراء المعرض، المهندس هانى عازر، وذلك يوم الخميس 23 يناير فى الخامسة مساء بالقاعة الرئيسية ببلازا 1، وتديرها الإعلامية منة الشرقاوى.



يذكر أن معرض القاهرة الدولى للكتاب سينعقد فى الفترة من 22 يناير الجارى حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، وتحل دولة السنغال ضيف شرف، وتم اختيار المفكر جمال حمدان شخصية المعرض،بمشاركة 900 دار نشر من 38 دولة.

