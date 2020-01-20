وزير النقل يعين السيد عيسى رئيسًا للخدمات المتكاملة بالسكك الحديدية

قرر وزير النقل المهندس كامل الوزير، تعيين السيد عيسى، رئيسًا لمجلس إدارة شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، إحدى الشركات التابعة إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر.



وقال مصدر بهيئة السكك الحديدة، في تصريحات إلى "الفجر": إن السيد عيسى تولى مهام منصبه اليوم الاثنين، بعد رحيل اللواء رفعت حتاتة، حيث وافق الوزير أمس على قرار التعيين.