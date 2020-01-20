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إنتر ميلان يطارد نجم ريال مدريد

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:16 م
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مودريتش
مودريتش
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير إسبانية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي مازال مصراً على ضم نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن مدرب الفريق أنطونيو كونتي يرغب في ضم مودريتش في يناير الجاري، لتدعيم وسط النيرادزوري في الموسم الحالي.

وينتهي تعاقد مودريتش صاحب الـ 34 عاماً مع النادي الملكي في صيف عام 2021، ويريد النادي الإيطالي إقناع إدارة النادي الملكي بالتخلي عن خدماته.

وقام الإنتر بضم الإنجليزي أشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد منذ أيام قليلة، ويبدو في طريقه لضم الثنائي كريستيان إيركسن لاعب توتنهام الإنجليزي وأوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي.

وحاول النادي الإيطالي ضم مودريتش في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة ريال مدريد رفضت فكرة التخلي عن أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وحقق النيرادزوري تعادلاً مخيباً بالأمس أمام ليتشي على أرضية ملعب فيا ديل ماري بهدف لكل فريق، في الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

ويتخلف إنتر ميلان بفارق 4 نقاط خلف المتصدر يوفنتوس، والذي تجاوز عقبة بارما في نفس الجولة أمس الأحد.
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الكلمات المفتاحية

مودريتش صفقات ريال مدريد ريال مدريد انتر ميلان

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