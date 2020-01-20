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رسالة من "روحاني" إلى الرئيس الأوكراني حول حادث إسقاط طائرة بوينج 737

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:17 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني محمد إسلامى، سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الأوكرانية كييف لتسليم رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول حادث إسقاط طائرة بوينج 737 الأوكرانية، وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، أعرب الرئيس الإيراني عن تعازيه لأسر الضحايا في حادث تحطم الطائرة.

وقد نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مفتش سلامة الطائرات في البلاد قوله إن إيران تدرس تسجيلات الطائرة من طراز بوينج 737 التي أسقطت بطريق الخطأ في وقت سابق من شهر يناير ولم تتخذ قرارًا نهائيًا بإرسالها لتحليلها إلى الخارج.

تحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالقرب من مطار الإمام الخميني في طهران بعد دقائق من الإقلاع في 8 يناير. قتل جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متنها.

وأعيدت جثث المواطنين الأوكرانيين، يوم الأحد، الذين لقوا حتفهم عندما أسقطتها إيران بطريق الخطأ هذا الشهر إلى وطنهم، في احتفال رسمي في مطار كييف، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وكان معظم من كانوا على متن الطائرة إيرانيين أو يحملون جنسية مزدوجة، كما كان لدى كندا 57 مواطنًا، بالاضافة الي تسعة من المواطنين الأوكرانيين أعضاء الطاقم.

وبحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تم حمل التوابيت الملتفة بالعلم الأوكراني واحدًا تلو الآخر من طائرة عسكرية أوكرانية إلى قاعة انتظار في مطار بوريسبيل في كييف. ورفع الجنود الأعلام لتمثيل الجنسيات المختلفة للضحايا.

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