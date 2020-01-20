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مصر تفوز بجائزة التميز لأفضل تطوير بريدي في إفريقيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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فازت مصر ممثلة في البريد المصري بجائزة التميز لأفضل تطوير لهيئة بريدية علي مستوي افريقيا وتسلم الجائزة عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري وذلك خلال مشاركته في احتفالية الاتحاد البريدي الافريقي بالذكرى الأربعين علي انشائه والتي  اقيمت بمدينة أروشا بتنزانيا حيث قام يونس جبرين الامين العام للاتحاد البريدي الافريقي الشامل وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بتسليم الجائزة إلى رئيس البريد المصري.


قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن فوز مصر ممثلة في البريد المصري بجائزة التميز لأفضل تطوير لهيئة بريدية علي مستوي افريقيا يأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها البريد المصري علي المستوي الاقليمي والدولي خلال الفترة الماضية ويمثل تجسيداً واضحاً لما تم تحقيقه من انجازات علي ارض الواقع سواء في الخدمات البريدية اوالمالية اوالحكومية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي علي كافة اجراءات العمل وتطوير البنية التحتية بالإضافة الي تقديم كافة الدعم للدول الافريقية من خلال مركز التدريب الاقليمي بالقاهرة الامر الذي أدي الي اعتماد اتحاد البريد الافريقي التجربة المصرية وتعميمها على البلدان الافريقية.

وأضاف "الصغير" إن هذا الانجاز تم تحقيقه بفضل دعم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستمر للبريد المصري في كافة المجهودات التي يقوم بها والعاملين به الذين ساهموا في تحقيق هذا التطوير الشامل الذي جعل البريد المصري مثلاً يحتذي به بين كافة المؤسسات البريدية الافريقية.



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