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الزمالك سر استغناء الأهلي عن صالح جمعة

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:31 ص
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صالح جمعة
صالح جمعة
الفجر الرياضي
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فاجأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عشاق القلعة الحمراء في المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون العرب معلنًا الاستغناء عن صالح جمعة والموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

 

وجاءت تصريحات فايلر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بعد تأكدهم من توقيع صالح جمعة للزمالك الغريم التقليدي للقلعة الحمراء.


وأكد سيد عبد الحفيظ على أهمية الفوز الذي حققه الفريق الأحمر على المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري

 

وأضاف عبد الحفيظ عن رحيل صالح جمعة: "الموضوع بالنسبة لنا موضوع ملعب لكن هناك أمور خارجة عن الملعب، وتحدثت مع صالح في هذا الأمر بالانتقال لناد آخر".

 

وتابع :"إن شاء الله تكون الفترة المقبلة له مناسبة له ونحن في انتظار عرض له بالإعارة من أي ناد يرغب في التعاقد معه.. صالح تواجد في الأهلي مؤخرًا لخوض تدريبات منفردة، لدينا منظومة ونظام لا بد من الجميع أن يتبعه".

 

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صالح جمعة رينيه فايلر النادي الاهلي الزمالك الاهلي اخبار الاهلي

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