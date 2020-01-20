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فحص أكثر من 100 مدرسة في موسكو بعد التهديد بوجود قنابل

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:58 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن ممثل من خدمات الطوارئ في موسكو، أنه تم فحص أكثر من 100 مدرسة ورياض أطفال و 20 مركزًا تجاريًا في موسكو، اليوم الاثنين، بحثًا عن عبوات ناسفة بعد تلقي تهديدات مجهولة بوجود القنابل.

وقال الممثل: "كانت هناك مكالمات حول تهديدات القنابل في 85 مدرسة و 16 رياض أطفال و 20 مركز تسوق. بالإضافة إلى ذلك، يتم فحص جميع محطات المترو في موسكو، بعد ظهور تهديدات مماثلة بوجود القنابل"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف ممثل خدمات الطوارئ، أن الخدمات الخاصة تتحقق من هذه المعلومات.

كانت هناك زيادة كبيرة في المكالمات الهاتفية للإبلاغ عن تهديدات القنابل في مختلف المؤسسات في موسكو وسانت بطرسبرج منذ 28 نوفمبر.

ووفقًا لتقديرات وسائل الإعلام الروسية، تم إجلاء ما يقرب من 1.2 مليون شخص منذ نهاية نوفمبر بسبب تقارير كاذبة عن تهديد بوجود قنبلة.

وكانت قد أجلَّت السلطات الروسية، يوم الاثنين 13 يناير، نحو 12 ألف شخص من 5 منشآت في العاصمة موسكو، بعد تلقي بلاغات كاذبة حول تفخيخ وزرع عبوات ناسفة وقنابل في أماكن عامة، من بينها ثلاث محاكم إقليمية.

وقال المتحدث باسم وكالة الطوارئ الروسية "تلقينا بلاغات تشير إلى تهديدات بوجود متفجرات في كاتدرائية المسيح المخلص والمحاكم التابعة لأحياء كوبتيفسكي، وجولوفينسكي، وزيلينوجراد، وكذلك في جناح الولادة رقم 1 بمستشفى الدولة السريري- يراميشانتسيف".

وأوضح المتحدث أن عمليات الإجلاء تمت في الساعة 14:50 بتوقيت موسكو.. مشيرا إلى أنه تم إجلاء 11 ألفا و717 شخصا، ليتبين بعد ذلك أن التهديدات كاذبة.

يذكر أن موجة من "الإرهاب الهاتفي" بدأت في روسيا، منذ يوم 11 سبتمبر 2017، وما زالت مستمرة حتى اليوم. وبحسب معلومات أدلى بها مصدر في أجهزة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، فإنه تم خلال هذه الفترة إجلاء حوالي مليوني مواطن في أكثر من 100 مدينة روسية.


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